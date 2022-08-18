ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Херсоне задержали помогавшего ВСУ наводчика

09:13
  • четверг
  • 18 августа 2022

Это бывший украинский военный 1984 года рождения

Российские силовики задержали в Херсоне Петра Жадана 1984 года рождения - бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю ВСУ.

В Херсоне задержаны члены гражданского корпуса "Азов"
В запорожском ополчении озвучили реальные цифры потерь ВСУ

Как сообщили журналистам задержанный, после начала специальной военной операции России он связался с находившимся в Николаеве капитаном вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым.

"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему - я согласен", - цитирует Жадана РИА "Новости".

Он добавил, что передал координаты девяти таких мест в Херсоне в период с марта по июль, не получая за это финансового вознаграждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Херсон
Херсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.