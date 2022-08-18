В Херсоне задержали помогавшего ВСУ наводчика

Это бывший украинский военный 1984 года рождения

Российские силовики задержали в Херсоне Петра Жадана 1984 года рождения - бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю ВСУ.

Как сообщили журналистам задержанный, после начала специальной военной операции России он связался с находившимся в Николаеве капитаном вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым.

"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему - я согласен", - цитирует Жадана РИА "Новости".

Он добавил, что передал координаты девяти таких мест в Херсоне в период с марта по июль, не получая за это финансового вознаграждения.

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