Собянин рассказал о благоустройстве в Отрадном, Северном и Южном Медведкове

Задача властей – сделать дом 400 тысяч человек еще лучше

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Отрадном, Северном и Южном Медведкове, где живут 400 тысяч человек.

"В ближайшие годы Отрадное станет одним из центров реновации промышленных территорий. Здесь планируется реорганизовать бывшую промзону "Алтуфьевское шоссе". Проект большой, разбит на несколько участков. По одному из них уже заключен договор о комплексном развитии. На территории площадью 29 га, которая сегодня используется в основном под склады, инвестор должен будет построить 721 тыс. кв. м недвижимости. Практически половина – промышленные корпуса и инновационные производства. Кроме того, будут построены офисы, магазины, социальные объекты и жилье (251 тыс. кв. м)", - написал мэр в своем блоге на личном сайте.

По его словам, в реализацию проекта планируется вложить 45,5 млрд рублей. Это позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест – в первую очередь, для жителей Отрадного и соседних районов. Территория бывшей промзоны станет частью комфортной городской среды.

На северо-востоке власти города реализуют один из крупнейших проектов формирования качественного общественного пространства – создание парка "Яуза". Зеленый маршрут протянется от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад, Сокольники и на ВДНХ.

"У Отрадного, Северного и Южного Медведково те же транспортные проблемы, что и во многих других районах ближе к МКАД. Для их решения реализуем несколько крупных проектов. Недавно сюда пришло наземное метро – открытие станции Дегунино МЦД-1 сделало город ближе для жителей Отрадного. В сентябре планируем ввести два важных дорожных объекта. После реконструкции откроем развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе", - рассказал мэр.

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