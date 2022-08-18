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Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

09:19
  • четверг
  • 18 августа 2022

Интеграционное сотрудничество наполняется новым содержанием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

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"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - отметил в поздравлении белорусский лидер.

Также Лукашенко похвалил высокую работоспособность Мезенцева, выразив уверенность в том, что двусторонние контакты между Россией и Белоруссией продолжат расширяться.

Декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы был подписан в ноябре 2021-го. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

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