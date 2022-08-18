Минобороны: Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС

Удар собирается нанести 44-ая артбригада с позиций в Никополе

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга, что Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антонио Гутерришем.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ планирует ударить по ЗАЭС силами 44-й артбригады с позиций в Никополе. Затем ВСУ готовятся продемонстрировать якобы ликвидацию последствий аварии.

Стало известно также, что командование группы "Днепр" для провокации развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения.

ВС России принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, подчеркнули в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"