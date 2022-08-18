В Роспотребнадзоре назвали возможную причину появления дельтакрона

В России выявили несколько случаев инфицирования этой разновидностью COVID019

Вариант коронавирусной инфекции "дельтакрон" мог появиться из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном". Об этом в четверг, 18 августа, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

По словам эксперта, одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто.

Вирусы разновидностей "омикрон" и "дельта" встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации. Это привело к мутациям и возникновению дельтакрона, пояснил Семенов.

Специалист рассказал, что о появлении гибридных вариантов, к которым относится и дельтакрон, было известно давно. Для вируса гриппа это типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может возникнуть осенью. Это связано с тем, что осенью взрослые вернутся в трудовые и учебные коллективы, а дети — в детские сады и школы.

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