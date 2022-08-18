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В Роспотребнадзоре назвали возможную причину появления дельтакрона

10:00
  • четверг
  • 18 августа 2022

В России выявили несколько случаев инфицирования этой разновидностью COVID019

Вариант коронавирусной инфекции "дельтакрон" мог появиться из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном". Об этом в четверг, 18 августа, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
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По словам эксперта, одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто.

Вирусы разновидностей "омикрон" и "дельта" встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации. Это привело к мутациям и возникновению дельтакрона, пояснил Семенов.

Специалист рассказал, что о появлении гибридных вариантов, к которым относится и дельтакрон, было известно давно. Для вируса гриппа это типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может возникнуть осенью. Это связано с тем, что осенью взрослые вернутся в трудовые и учебные коллективы, а дети — в детские сады и школы.

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