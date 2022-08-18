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"Торпедо" лишилось главного тренера

09:53
  • четверг
  • 18 августа 2022

Клуб провально начал сезон РПЛ

Московский футбольный клуб "Торпедо" расстается с главным тренером, сообщила пресс-служба команды.
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"Футбольный клуб "Торпедо Москва" и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон", - сказано в сообщении.

Вместе с Бородюком покидает клуб и его ассистент Виктор Лосев.

Бородюк работал в "Торпедо" в качестве главного тренера в периоды с сентября 2013 года по июнь 2014-го, а также с марта 2021 года по август 2022-го. Он дважды (2014, 2022) выводил команду в Российскую премьер-лигу.

После пяти туров нынешнего сезона "Торпедо" идет в РПЛ предпоследним с одним очком.

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Александр Бородюк
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