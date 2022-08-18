ЛДПР предложила ввести пособия для домохозяек

Либерал-демократы намерены внести такой законопроект в Госдуму

Депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева в четверг, 18 августа, внесут в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий установить пособия трудоспособным гражданам, ведущим домашнее хозяйство.

В документе предлагается "установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающие в том числе уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями".

В случае принятия законопроекта пособие будут устанавливать на шесть месяцев. Если в семье за это время обстоятельства не изменились, то его выплата будет продлена, сообщает ТАСС.

В 2020 году в Госдуму уже вносили законопроект, предлагающий ежемесячно выплачивать домохозяйкам денежное пособие в размере МРОТ. В ЛДПР заявляли, что "постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны". Однако заручиться поддержкой других депутатов авторам этой инициативы не удалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"