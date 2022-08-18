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Площадь пожаров в Рязанской области увеличилась более чем вдвое

10:03
  • четверг
  • 18 августа 2022

В регионе горит 181 га леса, сообщил врио губернатора Павел Малков

В Рязанской области площадь природных пожаров увеличилась более чем в два раза. Сейчас горит 181 гектар леса. Ситуация резко обострилась накануне, запах гари почувствовали даже жители Москвы. Смог затянул столицу и этим утром. Городские власти направили в соседний регион дополнительные силы и средства, в том числе 5 вертолетов. Основное тушение идет у поселков Деулино и Голованово.

Вот так с высоты выглядит самый крупный из 4 очагов пожаров в Рязанской области (см. видео репортажа). Пламя вплотную подбирается к населенному пункту Деулино.

- Задыхаемся! 

- Какой там спать! Под окном сидим. Уже и документы собрали. Всё!

За деревьями - густой столб дыма. Чуть дальше в лесу - языки пламени. Тушение существенно осложняет и то, что идёт пожар старыми тропами - "горельниками", как называют их специалисты. В 2010 году пламя уже бушевало в этом районе Окского заповедника. Стойкое ощущение дежавю и у жителей столичного мегаполиса.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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