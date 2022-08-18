ВС России поразили пункт размещения наемников в Харькове

Уничтожено более 90 боевиков

Министерство обороны России в ходе брифинга в четверг утром сообщило, что в Николаевской области ударом армейской авиации ВКС по пункту временной дислокации 28-й мехбригады ВСУ уничтожено около 60 националистов.

Также сообщается, что оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила более 60% личного состава батальона ВСУ в районе Авдеевки. Более 250 националистов ликвидировано в результате ударов российской артиллерии по позициям 95-й ДШБ ВСУ в ДНР.

Кроме того, стало известно, что ВС России высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт размещения наемников в Харькове, уничтожено более 90 боевиков.

За сутки средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

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