Целью ночного нападения стала мэрия

Киев планирует нанести удары по Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе. Об этом заявили сегодня в нашем Минобороны. ВСУ не прекращают массированные обстрелы Энергодара. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Снаряды падают рядом с АЭС, есть угроза повреждения системы охлаждения станции.

Это была совсем не тихая ночь на Днепре. В 23 часа ВСУ атаковали Энергодар с беспилотников. Сбросили кумулятивные снаряды. Вот так они работают - прожигают бетон. Если бы боеприпас попал в здание - взрыв произошёл бы внутри помещения.

Целью ночного нападения стала мэрия, где разрушена система кондиционирования и отопления. Повреждено административное здание атомной станции - выбиты стекла. В Каменке-Днепровской перебита высоковольтная линия. Обстрел вёлся и по другой гражданской инфраструктуре.

На той стороне Никополь, до него менее 10 километров. Оттуда ВСУ ведут обстрел Энергодара и соседних населённых пунктов. И цель - не только атомная станция, но и Каменско-Днепровское гидротехническое сооружение, которое удерживает уровень воды в Каховском водохранилище. Если разрушить дамбу, вода затопит десятки сёл Васильевского района.

Одно из них - Водяное. Село находится сразу за насыпью. И постоянно подвергается атакам украинской артиллерии.

По сообщению Минобороны, Киев готовит масштабную провокацию. Подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют нанести удары по территории Запорожской АЭС со стороны Никополя. А вину за последствия возложить на Россию.

"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения. Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Провокацию готовят как раз к визиту Антониу Гутерриша. Сегодня генсек ООН должен встретиться с Зеленским и Эрдоганом во Львове, чтобы обсудить ситуацию вокруг АЭС.

В Энергодар пока никто не спешит. Даже миссия МАГАТЭ. Хотя на освобожденных территориях Запорожской области готовы принять специалистов агентства и продемонстрировать последствия преступлений Киева.

Россия уже сотрудничала с международными организациями во время спецоперации. В апреле в Мариуполь были допущены представители ООН и "Красного креста", чтобы помочь эвакуировать гражданских из плена батальона "Азов". Правда, иностранные делегации тогда больше интересовались западными наемниками. Предотвращение катастрофы на АЭС, видимо, в планы международного сообщества пока не входит.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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