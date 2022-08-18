Москва усилила группировку по тушению пожаров в Рязанской области

За ночь площадь возгорания увеличилась более чем вдвое

Группировку столичных спасателей усилили для борьбы с природными пожарами в Рязанской области. Также по поручению главы МЧС направлены ещё три самолёта и два вертолёта. За ночь площадь возгорания увеличилась более чем вдвое. Быстрому распространению огня способствует жара и сильный ветер, который также принёс дым в столицу.

Колонна спецтехники движется по бездорожью и скрывается в клубах дыма. В Рязанской области продолжается тушение сильнейших лесных пожаров - в регион направлены дополнительные силы, в том числе из Москвы - автомобили повышенной проходимости и сводный отряд пожарных-спасателей, в режиме готовности - аэромобильные группировки. Накануне ветер усилился и изменил направление, существовала угроза перехода огня на населенные пункты. Сейчас такой опасности нет. Сотрудникам МЧС удалось локализовать четыре из пяти очагов, в том числе в Московском военном лесничестве, части Окского биосферного заповедника и нацпарка "Мещерский". Огнем пройдены сотни гектаров.

Отголоски рязанских пожаров ощущаются и в Москве - в столице отмечается незначительный смог, в некоторых районах пахнет гарью, особенно в центре и на юге. Но синоптики уверяют, что запах должен улетучиться за счет движения воздушных масс.

Пелена дыма окутала и Нижний Новгород. Разведка с воздуха показывает все новые очаги - пожар, который несколько дней назад вспыхнул на границе Нижегородской области, теперь продвинулся в соседнюю республику Марий Эл. Огонь прошел почти три тысячи гектаров. Основное возгорание потушено. От кромки пожара до ближайшего населенного пункта - больше 20 километров, поэтому эвакуация жителей не проводится. Из-за особенностей рельефа к очагам сложно подобраться.

"Особенность данного лесного пожара в том, что местность сильно заболочена, поэтому прямые приемы тушения затруднены. Проводится прокладка минерализованных полос с последующим проведением от них отжига", - заявил Андрей Моралин, начальник отдела охраны лесов от пожаров и защиты леса Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Сейчас на территории двух регионов специалисты делают все, чтобы огонь не пошел дальше. Задействованы бульдозеры и пожарные вездеходы. Ситуацию осложняет аномальная жара в центральной России - во многих регионах столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. К ударам высоких температур нужно быть готовым жителям Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Спасаться от зноя приходится в Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма. Такая погода может сохраняться до конца августа.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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