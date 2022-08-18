За сутки в ДНР погибли два мирных жителя

Девять человек ранены

Высокоточным оружием российские войска поразили пункт временного базирования в Харькове, где размещались иностранные наёмники. Но украинские националисты не прекращают обстрелы. За сутки в результате атаки на ДНР погибли два мирных жителя, ещё 9 ранены.

Жители Киевского района Донецка утро провели в подвалах. На рассвете националисты выпустили по мирным кварталам с десяток реактивных снарядов. Разбиты балконы. Стены и витрина гастронома, где всегда многолюдно, посечены осколками. Насколько разрушительна их сила, видно по деревьям, срезанным будто бензопилой. Два человека погибли. Девять ранены.

Под огнем ВСУ оказались Горловка и Амвросиевка. В домах, рядом с которыми рвались снаряды от гаубиц, почти не осталось целых стекол. Поиск батарей радикалов и позиций, с которых они обстреливают Донецк и пригороды, каждый день ведут российские разведчики. Редкие кадры: группа скрытно выдвигается к передовой. Разворачивает специальный пеленгатор для обнаружения целей. Чуткая аппаратура позволяет уловить малейшие изменения обстановки.

"Мы видим, где какие изменения, где техника едет быстр, где медленно, где пехота противника, соответственно это позволяет нам тут же все эти данные, координаты передавать вышестоящему начальнику, который корректирует артиллерию и потом наносит огневое поражение", - рассказал разведчик.

Сегодня Министерство обороны показало, как в связке работает разведка и дивизионы РСЗО "Ураган". Получив данные о месте положения замаскированных расчетов противника, артиллеристы разворачивают боевые машины. Наводят прицелы и открывают шквальный огонь по боевикам. Приоритетные цели - это американские HIMARS и гаубицы М-777, а также пушки и установки "Град" националистов. После залпов разведчики сообщат - уничтожены как минимум четыре объекта, в том числе и один из штабов.

"Противник деморализован, это заметно по его действиям, они боятся нашу артиллерию и естественно стараются действовать минимально, действовать скрытно, но артиллерийская разведка сейчас работает очень хорошо, поэтому в 90 процентах случаев у них не получается уйти безнаказанно", - сообщил Анатолий, командир дивизиона РСЗО "Ураган".

Насколько высок морально боевой дух националистов, пытающихся удержать свои, последние рубежи в Донбассе, лучше всего видно на этих кадрах. Под Авдеевкой одним точным попаданием ополченцы уничтожили наблюдательный пункт неприятеля. Из окопов и блиндажей после артобстрела начинается массовое бегство. Бойцы рассказывают, что за несколько минут в панике оставила свои позиции целая рота ВСУ.

Радикалов постепенно, все дальше от Ясиноватой, вытесняют подразделения народной милиции. А это подступы к Угледару. Штурмовым отрядам союзных сил удалось захватить высоты вокруг города. Главные из них - терриконы шахт. А значит теперь вся округа в радиусе 5 километров находится под огневым контролем российской артиллерии. В Соледаре ополченцы ведут упорные бои буквально за каждый квадратный метр.

Пытаясь любой ценой удержаться в Донбассе, говорят командиры народной милиции, ВСУ могут потерять до 40 процентов своего личного состава. Не спасут ситуацию и новобранцы, которых Киевская власть сотнями бросает на передовую. Без военного опыта рекруты выживают на фронте неделю. Максимум две.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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