Что происходит на границе России и Эстонии после блокировки виз

50 тысяч россиян лишились возможности въехать в соседнюю республику

Эстония закрыла въезд россиянам по выданным страной шенгенским визам и прекращает выдачу новых. Решение правительства вступило в силу с сегодняшнего дня. О том, что данный шаг нарушает базовые принципы Евросоюза, в Таллине не задумываются. И на волне русофобии намерены дальше ухудшать отношения с Москвой.

"Мы сейчас находимся в Ивангороде, это пограничный населенный пункт с Эстонией, за моей спиной река Нарва, на другом берегу - город Нарва, это уже шенгенская зона. С нашей стороны можно видеть, как люди проходят на пограничный контроль, обстановка спокойная", - рассказала корреспондент Анна Морозова.

Сегодня Эстония закрыла границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Исключение будет сделано лишь для тех россиян, близкие родственники которых проживают на территории Эстонии.

"Мы говорим примерно о более 50 тысячах гражданах России - с большинство этих виз мы блокируем, это будет сделано в рамках 8-го пакета антироссийских санкций. Мы намерены ограничить действие существующих виз и прекратить выдачу новых", - сообщил Урмаса Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии.

Накануне прошла информация, что даже наличие недвижимости в республике не является основанием для въезда.

"Согласно официальным документам, это будет отказ во въезде, не аннуляция визы, а отказ. Как во время пандемии скажут: "Вам въезд запрещен!" – говорит Андрей Волков, представитель автобусной компании-перевозчика.

Такое решение эстонских властей возмутило россиян. Люди искренне недоумевают, как представители цивилизованной Европы могли пойти на такой шаг. Многие российские граждане проживают в Эстонии ещё с советских времён, имея вид на жительство, они говорят, что отношение к русским в последние годы очень сильно поменялось, в Эстонии царит откровенная русофобия, это проявляется везде, в том числе и на границе.

Россию и Эстонию всегда связывали добрососедские отношения. Граница между Ивангородом и Нарвой - едва ли не единственная в России, которую можно пройти пешком, через мост – он называется Мост Дружбы.

Представители автобусных туристических компаний говорят о том, что пассажиры уже начали сдавать билеты - примерно 15-20 процентов возвратов. Власти Эстонии рассматривают возможность запретить въезд в страну и тем гражданам России, визы у которых выданы другими странами Евросоюза.

Ещё одна страна Евросоюза, через которую граждане России могут попасть в шенгенскую зону - это Финляндия. Однако власти на днях объявили, что количество заявок от россиян на получение визы будет сокращено в два раза. На сегодняшний день срок ожидания рассмотрения заявки составляет несколько месяцев.

Анна Морозова. "ТВ Центр".

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