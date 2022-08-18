Недовольные ростом цен немцы набросились на Шольца с криками

Жители Нойруппина не постеснялись в выражениях

Против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз выступила партия "Альтернатива для Германии". Оппозиция в Бундестаге подчёркивает: антироссийские санкции бьют по национальной экономике. Немецкий бизнес сообщает о рекордных убытках - на миллиарды евро. И попытки Олафа Шольца успокоить население в преддверии отопительного сезона вызывают крайне резкую реакцию.

Криками "Убирайся" Олафа Шольца встречают жители городка Нойруппин на северо-востоке Германии. Глава немецкого правительства пытается успокоить людей, недовольных ростом цен и падением экономики. Обещает в ближайшие дни представить пакет мер для снижения инфляции и затрат на электроэнергию.

"Мы продолжим, как и прежде делать всё, чтобы поддержать наших граждан. И сделать всё для сдерживания роста цен", - пообещал Шольц.

Но этим общим фразам немцы уже не верят и сами не стесняются в выражениях.

- Всё вранье и мусор, что нам тут говорят! - Как восточный немец я говорю совершенно точно, Америка – не наш друг, а Россия – не наш враг.

Утопические климатические инициативы в сочетании с инфляцией и нежеланием покупать российские нефть и газ могут этой зимой привести к смерти нескольких сотен тысяч человек на европейском континенте - страшный прогноз публикует американское издание The Hill. Попытки заменить традиционные энергоносители экологически чистыми источниками уже привели к катастрофическим последствиям, заключает автор статьи.

"Германия в рамках своей собственной версии "Нового зелёного курса" потратила на возобновляемые источники энергии 150 миллиардов долларов, но в результате добилась лишь того, что цены на энергоносители в стране оказались среди самых высоких в мире, а производство ветряной энергии в начале 2021 года упало на четверть", - пишет издание.

Спасение замерзающего – дело рук самого замерзающего. Так, не полагаясь на поддержку правительства, решили жители деревни Кноррендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания. В преддверии отопительного сезона они подключились к котельной, работающей на сжигании щепок. Их получают при измельчении упавших после урагана стволов и спиленных верхушек деревьев.

"Нефть не дешевеет, мы это понимали заранее. А с такой альтернативой у нас действительно есть решение. Горючий материал практически у нас под ногами. Это деревья, они вырастают снова, и мы решили их использовать", - заявил мэр деревни Себастьян Хенке.

Но то, что спасает деревню с населением 600 человек, вряд ли поможет городам и предприятиям. Крупнейшая немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о рекордном убытке за первое полугодие в размере свыше 12 миллиардов евро. Основная причина – сокращение поставок газа по "Северному потоку". Концерн – на грани банкротства. В Италии производители бьют тревогу – их расходы на электроэнергию выросли в десятки раз. В качестве доказательства показывают квитанции.

- Может показаться маловероятным, но об этом говорят два счёта за электроэнергию: первый за июль 2021 года, а второй за июль 2022 года при практически равном потреблении. В первом прописаны 17 тысяч, а во втором 108 тысяч евро. Это означает рост на 520%!

И это не предел. Эксперты прогнозируют, что до начала зимы на мировых рынках цена на газ вырастет вдвое – до 4 тысяч долларов за кубометр.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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