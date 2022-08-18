Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

Стороны обсудят зерно и СВО
Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем.
Об этом в четверг, 18 августа, сообщили турецкие СМИ. Самолет с Эрдоганом уже вылетел из Анкары в Польшу, полет займет около двух часов. Затем турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.
В ходе однодневных переговоров во Львове Эрдоган, Зеленский и Гутерреш намерены обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования кризиса на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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