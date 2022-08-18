Столичных водителей призвали к осторожности из-за жары и смога

Смог из-за пожаров в Рязанской области ухудшает видимость

В Москве и Подмосковье в четверг, 18 августа, зафиксированы смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в министерстве, "плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара — до плюс 32 градусов".

В ведомстве призвали автомобилистов в этих условиях быть предельно внимательными и осторожными, не нарушать правила дорожного движения, сообщает АГН "Москва".

Ранее жалобы москвичей на запах гари прокомментировали в МЧС России. Там пояснили, что в столицу приносит дым с лесных пожаров в Рязанской области. Контроль за состоянием воздуха в столице усилен.

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