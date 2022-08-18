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Роспотребнадзор рекомендовал носить маски из-за запаха гари в Москве

10:40
  • четверг
  • 18 августа 2022

Прогулки следует ограничить

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для москвичей и жителей Подмосковья в условиях смога и запаха гари.

В частности, следует ограничить пребывание детей на игровых площадках и занятия спортом на открытом воздухе.

Также важно использовать медицинскую маску для защиты органов дыхания от смога и гари, регулярно проводить влажную уборку в помещении. Полезно пить щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно мониторят качество атмосферного воздуха.  Ситуация находится на постоянном контроле.

Москву застелила дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Смог и гарь несет в столицу и область сильный ветер, он сохранится в ближайшие 36-48 часов. В МЧС заявили, что угрозы повторения в Москве смога 2010 года нет.

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