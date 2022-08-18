Оформление финского шенгена удлинится для россиян до 4-5 месяцев

Об этом рассказали в АТОР

Срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет для граждан России как минимум до 4-5 месяцев. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты пояснили, что это произойдет из-за введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз. В этом случае ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится.

В частности, в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, туристические фирмы принимают документы на подачу в визовый центр на первую половину октября, а получение визы обещают в конце октября.

Общее ожидание финской шенгенской визы в настоящее время занимает 2,5 месяца, цитирует сообщение АТОР "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в настоящее время от россиян ежедневно поступает порядка тысячи заявлений на получение визы, но можно сократить этот показатель до 100-200. Для этого МИД Финляндии готовит специальную модель.

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