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Медведев похвалил европейцев за здравый смысл

10:51
  • четверг
  • 18 августа 2022

Речь о простых гражданах, а не о политиках

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, судя по итогам соцопросов, обычные граждане, Евросоюза пока не утратили здравый смысл - в отличие от политиков.
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"Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он уточнил, что в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС.

"И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей", - добавил Медведев.

По его словам, "голоса избирателей - мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов".

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