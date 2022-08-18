Минобрнауки назвало процент нашедших работу выпускников 2021 года

Хорошо растут показатели в Ленинградской и Брянской областях

Как сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России, в 2021 году из российских вузов выпустилось 746 597 человек.

"По данным мониторинга, на середину июля 2022 года трудоустроились в течение года 89% из них", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что показатели трудоустройства за 2021 год по сравнению с 2020-м больше всего выросли в Ленинградской и Брянской областях (на 13%).

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