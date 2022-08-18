С коронавирусом в России госпитализированы 3273 человека за сутки

За все время пандемии зарегистрированы 19 000 055 случаев ковида

За сутки в России госпитализированы 3273 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписан в связи с выздоровлением 21491 человек, на 5,2% меньше по сравнению с 17 августа. Выявлено 35809 новых случаев COVID-19. Подтверждено 62 летальных исхода", - также говорится в сообщении.

Суточный прирост заболевших в Москве составил 9080, в Санкт-Петербурге - 3845, в Подмосковье - 3053.

За все время пандемии в России зарегистрировано 19 000 055 случаев ковида, умерли 383 362 пациента.

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