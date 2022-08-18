Мальдивы рассмотрят предложение об использовании карт "Мир"

О результатах пока говорить рано

Власти Мальдивской Республики получили предложение от российской стороны о присоединении к платежной системе "Мир" и рассматривают его. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал источник, близкий к министерству иностранных дел этого государства.

Как уточнил источник, соответствующее предложение поступило сначала в апреле, а потом в июне 2022 года.

Это предложение пока рассматривается, о результатах говорить в настоящее время рано, цитирует источник ТАСС.

Ранее в Иране заявили, что могут подключиться к платежной системе "Мир" в кратчайшие сроки — в стране есть необходимая для этого инфраструктура. Подключение возможно, если будет достигнуто соответствующее соглашение с Россией на переговорах.

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