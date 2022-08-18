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Появились подробности о поставке Вашингтоном Киеву противорадиолокационных ракет

11:54
  • четверг
  • 18 августа 2022

По информации источников, ВСУ получают ракеты AGM-88 HARM

Американские власти передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки, утверждают информированные источники.
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Как пишет The Business Insider, сообщения о таких поставках распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile).

Впоследствии Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину. Такие ракеты могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары, утверждают в США.

По информации СМИ, ВСУ получают ракеты AGM-88 HARM. Однако издание полагает, что их применение "окажет лишь ограниченное воздействие" на боевые действия: авиация в конфликте не стала "решающим фактором", поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.

Ранее бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американские запасы высокоточных ракет и боевых снарядов будут быстро исчерпаны из-за поставок больших объемов вооружений Украине.

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