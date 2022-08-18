Рязанские чиновники скрыли реальные площади лесных пожаров

Это не позволило вовремя нарастить силы

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрыли реальную площадь пожара, что не позволило вовремя нарастить силы.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Рослесхозе. В настоящий момент на помощь в борьбе с пожарами направлены силы Авиалесоохраны, МЧС России, столичные сотрудники МЧС и техника, пожарные десантники из Йошкар-Олы. В пути находится группировка спасателей из Сибири.

"Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы", - сообщили в Рослесхозе.

К тушению привлечены более 470 человек и 175 единиц техники. Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить самолёт Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76.

Москву застелила дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Смог и гарь несет в столицу и область сильный ветер, он сохранится в ближайшие 36-48 часов. В МЧС заявили, что угрозы повторения в Москве смога 2010 года нет.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам и жителям области носить медицинские маски, ограничить прогулки, чаще проводить влажную уборку и пить много жидкости.

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