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Гражданина Польши арестовали за "готовность работать на российскую разведку"

11:54
  • четверг
  • 18 августа 2022

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Пресс-служба генеральной прокуратуры Польши сообщила о задержании гражданина республики за готовность работать на российскую разведку за деньги.

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"Подозреваемый намеревался передавать российской стороне информацию, в том числе об обороноспособности и безопасности государства, был готов выполнять другие порученные ему задачи", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Ярославу А. предъявлено обвинение, Варшавский районный суд арестовал его на 3 месяца.

Уточняется, что задержанный признал себя виновным. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Москва пока не давала официальных комментариев по данному делу.

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