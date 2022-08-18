Гражданина Польши арестовали за "готовность работать на российскую разведку"

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Пресс-служба генеральной прокуратуры Польши сообщила о задержании гражданина республики за готовность работать на российскую разведку за деньги.

"Подозреваемый намеревался передавать российской стороне информацию, в том числе об обороноспособности и безопасности государства, был готов выполнять другие порученные ему задачи", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Ярославу А. предъявлено обвинение, Варшавский районный суд арестовал его на 3 месяца.

Уточняется, что задержанный признал себя виновным. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Москва пока не давала официальных комментариев по данному делу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"