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МО спрогнозировало распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

12:05
  • четверг
  • 18 августа 2022

Все это может привести к ситуации, аналогичной Чернобылю

Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику, Скандинавию, Польшу, Германию и Словакию в случае аварии на Запорожской АЭС.
Минобороны: Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС

Об этом в четверг, 18 августа, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.

Кроме того, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии, заявил Кириллов в ходе брифинга.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к ситуации, аналогичной Фукусиме и Чернобылю.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных Сил России в ядерном терроризме.

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