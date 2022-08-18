Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Изменен список рекомендованных препаратов

Российское Министерство здравоохранения в четверг, 18 августа, скорректировало методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Перечень препаратов, рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции, пополнили "Ингавирин", "Миробивир" и "Скайвира".

В более ранних версиях документа не было информации о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование "Ингавирин", и о препарате нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России под торговыми наименования "Миробивир" и "Скайвира".

Обновленные рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время нет необходимости в возвращении общефедеральных ограничительных мер, действовавших ранее для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как уточнили в ведомстве, в России сегодня наблюдается рост заболеваемости из-за распространения новых подвидов штамма "омикрон", но болезнь при них "протекает не так тяжело".

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