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Минсельхоз попросил еще 10 млрд рублей на производство зерна

12:29
  • четверг
  • 18 августа 2022

Это помогло бы сохранить рентабельность сельхозпроизводителей

Министерство сельского хозяйства России направило в федеральное правительство предложение о выделении в этом году еще 10 млрд рублей субсидий на производство и реализацию зерновых.
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В ведомстве напомнили, что в 2022 году на эту меру поддержки уже было предусмотрено 10 млрд рублей. Увеличение этой суммы вдвое позволит сохранить рентабельность сельхозтоваропроизводителей в условиях роста издержек.

С 1 сентября 2022 года регистрация и работа в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки станет обязательным условием для получения субсидий.

Средства, полученные в виде субсидий, можно будет направить на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, цитирует сообщение Минсельхоза ТАСС.

Ранее директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых. По прогнозам эксперта, общие сборы зерновых достигнут 145 млн тонн. Доля пшеницы составит 95 млн тонн — это будет абсолютный рекорд для России.

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