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Путин проведет переговоры с Токаевым в Сочи

12:20
  • четверг
  • 18 августа 2022

Встреча состоится в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Сочи коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - сообщила пресс-служба Кремля.

Там добавили, что также лидеры затронут в ходе беседы проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств.

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