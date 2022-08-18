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В Москве и Сибири задержаны 8 членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"

12:17
  • четверг
  • 18 августа 2022

При задержании изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Москве и Сибири восьмерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

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"В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии", - сказано в сообщении (цитата по РИА "Новости").

Известно, что члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера в России, финансировали террористические структуры в Сирии.

При задержании изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

"Катиба Таухид валь-Джихад" стоит за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, жертвами которого стали 16 человек.

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