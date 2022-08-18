ВС России уничтожили досаждающие россиянам кол-центры на Украине

IT-преступность в стране снизилась

Разгром кол-центров на Украине в ходе специальной военной операции привел к снижению IT-преступности в России.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в МВД России. Количество атак снизилось на 8,5% только за первый квартал 2022 года.

"За три месяца текущего года количество IT-преступлений заметно сократилось - на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции", - заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее в апреле министерство внутренних дел России заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) создали кол-центры для телефонного терроризма в России. В штат набирали сотрудников со знаем русского языка и желанием "отомстить России".

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