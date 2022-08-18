Собянин выделил грант на поддержку XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Конкурс проводят для популяризации книг и чтения

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на поддержку XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы", который пройдет в октябре-ноябре 2022 года. Об этом в четверг, 18 августа, рассказала пресс-служба мэра и правительства города.

Конкурс "Лучший книжный магазин Москвы" проводят с 2007 года для популяризации книги и чтения, продвижения продукции книгоиздания, стимулирования внедрения современных форм и методов книжной торговли, а также повышения престижа труда в сфере книготорговли.

Поучаствовать в конкурсе могут коллективы предприятий розничной торговли, в том электронной, всех форм собственности, реализующие книжную продукцию на рынке Москвы не менее шести месяцев и обладающие следующими признаками: магазин является стационарным торговым предприятием или постоянно действующей электронной торговой площадкой; магазин имеет обособленное помещение площадью не менее 10 кв. м, а для электронных магазинов — специализированный раздел сайта; не менее 50% общей площади торгового зала магазина занято книгами, для электронных магазинов — доля книг в структуре общего товарооборота составляет не менее 50%; оформление магазина имеет опознавательные знаки, относящие его к предприятиям книжной торговли; магазин осуществляет торговлю книгами в розницу.

Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучший книжный магазин общего профиля", "Лучший специализированный книжный магазин", в том числе магазины-клубы, тематические магазины, интернет-магазины и прочее; "Лучший специалист книжной торговли".

Победителей определяет конкурсная комиссия, состав которой утверждает департамент средств массовой информации и рекламы Москвы, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели запустят 82 пункта приема книг для жителей ДНР и ЛНР. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников призвал горожан присоединиться к акции "Книги – Донбассу".

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