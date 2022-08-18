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Врач предложил средство для облегчения состояния при смоге

13:03
  • четверг
  • 18 августа 2022

В таких условиях быстро пересыхают слизистые оболочки

Абрикосовое или персиковое масло обеспечит увлажнение слизистой носа и комфортное глотание в условиях смога. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
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Врач предложил закапывать такое масло в нос — по две капли в каждую ноздрю.

Наряду с этим Зайцев посоветовал носить на улице влажную маску. По его словам, она будет впитывать частицы газа и облегчит дыхание.

В помещениях можно намочить простыню или пододеяльник и повесить ее прямо на шкаф, чтобы воздух в комнате был максимально увлажнен. Можно делать это два раза в день — утром и перед сном, цитирует эксперта ТАСС.

Москву застелила дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Смог и гарь несет в столицу и область сильный ветер, он сохранится в ближайшие 36-48 часов. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для москвичей и жителей Подмосковья в условиях смога и запаха гари. Ведомство советует использовать медицинскую маску для защиты органов дыхания от смога и гари, регулярно проводить влажную уборку в помещении.

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