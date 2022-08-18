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Россияне стали покупать туры в Азербайджан в два раза чаще

12:57
  • четверг
  • 18 августа 2022

Два фактора мешают еще большему росту турпотока

Как сообщили в АТОР, российские туроператоры фиксируют двукратный по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж летних путевок в Азербайджан.
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Росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны, добавили в ассоциации.

Вместе с тем эксперты считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет и строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации).

"Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", - отмечено в заметке.

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