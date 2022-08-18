В Подмосковье жильцы многоэтажки поселились в палатках после пожара

Претензии возникли к временному жилью

Больше 80 человек вынуждены жить в палатках возле своего дома в городе Красноармейске Пушкинского округа Подмосковья. 10 августа в их многоэтажке произошёл пожар и вернуться в некоторые квартиры просто невозможно. Но на самом деле проблема еще глубже - здание уже 30 лет как признано аварийным, но всё, что предлагает администрация, это манёвренный фонд в 30 километрах от места проживания. Почему люди против такого переселения?

Утро, хорошая погода, завтрак на свежем воздухе в приятной компании. Палатки. Казалось бы, что может быть лучше? Но желательно, чтобы все атрибуты романтики присутствовали где-нибудь на берегу озера или в лесу, а не во дворе сгоревшего дома.

Пожар произошёл рано утром 10 августа в первом этаже. Как и по чьей вине это случилось – загадка. Здание 37-го года постройки уже почти 30 лет как признано аварийным. Абсолютно все перекрытия – деревянные, поэтому пламя разгорелось за несколько минут. Спящих детей выносили на руках.

Здесь нет горячей воды и постоянные проблемы с электричеством. Бытовые приборы нужно включать по расписанию. Дети теперь ночуют у родственников и знакомых.

Те, чьи квартиры пришли в негодность, теперь живут в палаточном городке во дворе не потому, что им нравится готовить еду на костре, а потому, что в этом случае они теоретически продолжают жить в доме - крыши ведь только над одним подъездом теперь нет. Они опасаются, что нормального жилья им теперь не видать. На встрече с главой администрации городского округа Пушкинский жильцы высказали свои опасения.

Основные претензии к временному жилью: оно или далеко, а у всех дети, которые ходят в школу и детский сад через дорогу, или мало отличается от сгоревшего.

"Нам предлагают маневренный фонд – это общежитие коридорного типа в Мамонтовке за 30 км отсюда. Обещали расселить уже неоднократно. Много раз обещали. Вот есть письмо из Пушкинской прокуратуры, где написано, что мероприятия по переселению граждан запланированы на 2014 год. Был заключен договор на с ООО "Строймеридиан" о постройке нового дома, и выделении там квартир для переселения. "Меридиан" преступил к работам, выкопал котлован, и на этом он исчез. В 2015 году все наши мечты на переселение в очередной раз рухнули", - рассказала Татьяна Никитина.

Вот этот документ (см. видео), в котором действительно говорится о расселении в 2014 году. Вот и котлован, но, как в известном романе Платонова– стройка дальше ямы здесь не продвинулась. Её обнесли забором, и 8 лет он обрастает сорняками. А так выглядит маневренный фонд неподалёку от сгоревшего дома: издалека – вполне прилично, но, если подойти поближе, видно, как от стен отходит обшивка. Внутри тоже всё не идеально.

Это временное жильё, которое предоставляют погорельцам. Казалось бы, светло, чисто, уютно. Но если присмотреться, стены здесь прогибаются и внутри полые. В батареях, где ещё нет давления, уже течёт вода. Если посмотреть наверх – то там тоже потёки. И жители переживают: как бы такое временное жильё для них не стало постоянным.

Опасения, что временное жильё станет постоянным не беспочвенны. Любовь живёт здесь в однокомнатной квартире с тремя маленькими детьми уже почти два года. Её дом тоже сгорел.

"Когда были заморозки у нас зимой, было холодно. Приходилось зимой включать обогреватель. У нас текла крыша. Многие соседи снимали люстры. Я с кухни снимала люстру, у нас навесные потолки, и с тазами ходили две недели - выливали воду", - говорит Любовь.

Жители постоянно обращаются в администрацию. Их внимательно выслушивают, и предлагают всё те же варианты. Хотя, по словам погорельцев, в городе есть свободное жильё в новостройках, которое власти могли бы выкупить под расселение.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"