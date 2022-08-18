Собянин рассказал о новых пожарах вокруг Москвы

Помощь отправляется во Владимирскую область

Москва усилила группировку по тушению лесных пожаров в Рязанской области. Помощь отправляется и во Владимирскую область, там также зафиксированы очаги. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин. Между тем, утром смог добрался до центра столицы. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям носить маски. В Подмосковье как минимум до конца следующей недели закрыт доступ в леса.

Москва снова в дыму. Гарь от лесных пожаров теперь не только на юге столицы. Неприятный запах фиксируют и на севере. Всему виной пожары в Рязанской и Владимирской областях. За ночь их площадь увеличилась более чем в двое.

"Управление мониторинга и лабораторного контроля Главного управления МЧС России по Москве проводится постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на территории города. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Москве", - заявила Анна Конорова, замначальника пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Москва помогает пожарным в Рязанской области. Сегодня Сергей Собянин принял решение отправить туда дополнительных специалистов и вдвое увеличить количество техники.

"Дополнительно направили ещё два вертолёта Ка-32А, которые могут единовременно сбрасывать до 5 тонн воды каждый. Во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге в соцсети "ВКонтакте".

Помощь из столицы направили и во Владимирскую область. Мосэкомониторинг круглосуточно следит за состоянием воздуха. По утрам фиксируют концентрацию продуктов горения, которая превышает норму на 30 процентов. В дневное время вредные вещества рассеиваются, и уже не так опасны.

"В настоящее время метеорологическая обстановка сохраняется. И ближайшие двое суток в ночные и утренние часы ожидается рост концентрации, появление дымки. Но в связи с тем, что пожары находятся на значительном удалении от Москвы, мы не ожидаем каких-то существенных превышений нормативов в этот период", - заявил Евгений Никитич, заместитель директора Мосэкомониторинг.

Тем не менее жителям столицы Роспотребнадзор рекомендует носить на улице медицинские маски и пить больше воды, чаще проводить влажную уборку в помещениях. Такие рекомендации будут действовать еще несколько дней, ведь пока погода существенно не изменится.

"Ветер прогнозируется восточный и южный. Таким он сохранится в ближайшие дни. Более того, с пятницы по субботу порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. И в начале следующей недели возможен поворот ветра на южный, что, возможно, изменит траекторию дымов от пожаров. Но затем к нам вновь распространится антициклон и потоки ветра будут неустойчивыми слабыми, но все-таки тяга сохранится восточная", - сказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Небольшую передышку стоит ждать только с пятницы по воскресенье. Облаков будет больше. И даже есть минимальная вероятность небольшого дождя. Но только на юге Москвы. Температура должна опуститься до 25 градусов. А уже с понедельника влияние антициклона восстановится. И в город вернется 30-градусная жара.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"