В Москве отметили День независимости Индонезии

Для горожан устроили концерт

Боевые искусства, зажигательные танцы и народные песни. Именно так отметили вчера в столице День независимости Индонезии.

Прийти на концерт в "Эрмитаж" мог любой желающий. Представители посольства рассказали гостям об истории страны, её культуре и обычаях. Для зрителей со сцены звучал дангдут - это индонезийская поп-музыка, где главенствует барабан и без которой не обходится ни один праздник. Кроме того, можно было услышать оркестры гамелан и ангклунг. В этих коллективах играют на традиционных яванских и бамбуковых инструментах. И, конечно, мероприятие не обошлось без национальных танцев.

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