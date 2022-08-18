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Спасенную в Приморье тигрицу приютили в центре под Волоколамском

15:24
  • четверг
  • 18 августа 2022

В дикую природу она уже не вернется

У центра воспроизводства под Волоколамском – пополнение. Там приютили спасённую в Приморье амурскую тигрицу. В прошлом году истощенное и травмированное животное обнаружили на берегу реки. Специалисты сделали всё, чтобы спасти животное. Хищница пережила множество сложных операций, впереди - лечение у стоматолога и реабилитация. Но в дикую природу тигрица уже не вернётся.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

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