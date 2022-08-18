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В Москве после капремонта заработали 5 молочных кухонь

15:07
  • четверг
  • 18 августа 2022

До конца года их число увеличится до 20

Пять молочных кухонь открылись в Москве после капитального ремонта. До конца года их число увеличится до 20.

Здесь всё по новому стандарту: удобный холл и раздаточный пункт, помещения для хранения продукции с холодильниками, понятная навигация. В ходе ремонта заменили окна, двери, установили новые системы пожарной сигнализации и кондиционеры. Обновлённые здания легко узнать издалека.

"Вывеска у нас в едином стиле с детскими поликлиниками, она видна. Молочно-раздаточные пункты находятся в своих местах, в тех местах, которыми не одно поколение москвичей пользовались, где получали молочные продукты", - заявил Владислав Зотов, заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта ДЗМ.

"Были очарованы интерьерами хорошими, удобством обслуживания. Мы очень довольны. Получили остаток того, что было положено нашей внучке, идем довольные домой", - заявил Сергей Агеев.

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