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В Московском зоопарке временно поселилась собака-робот

15:18
  • четверг
  • 18 августа 2022

От настоящего питомца практически не отличить - если не обращать внимание на железную броню, конечно

Смешная и не кусается! В Московском зоопарке поселилась робособака. Правда, временно - всего на 4 дня. Ведёт она себя как настоящий питомец и всем очень интересно, как на такого высокотехнологичного гостя отреагируют посетители и хвостатые обитатели вольеров.

Кто оказался самым любопытным, а кто даже ухом не повёл – подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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Собака-робот в Московском зоопарке
Собака-робот в Московском зоопарке
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