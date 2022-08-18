В Московском зоопарке временно поселилась собака-робот

От настоящего питомца практически не отличить - если не обращать внимание на железную броню, конечно

Смешная и не кусается! В Московском зоопарке поселилась робособака. Правда, временно - всего на 4 дня. Ведёт она себя как настоящий питомец и всем очень интересно, как на такого высокотехнологичного гостя отреагируют посетители и хвостатые обитатели вольеров.

Кто оказался самым любопытным, а кто даже ухом не повёл – подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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