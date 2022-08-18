Иностранцы попытались вывезти из России 225 кг золота

Их планы разрушила российская таможня

225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей пытались вывезти несколько иностранцев из России. Попытку пресекли сотрудники внуковской таможни.

Слитки с серийными номерами и промышленными пробами были обнаружены в чемодане. Чтобы провести ценности, шесть человек разработали целую операцию. Первая группа с грузом прошла на рейс в Ереван, пользуясь тем, что это зона Евразийского экономического союза, а вторая с пустыми чемоданами направилась на самолёт до Дубая. В нейтральной зоне они встретились и обменялись ручной кладью, но пройти дальше им помешали оперативники. Теперь трое иностранцев находятся под стражей, а трое россиян - под подпиской о невыезде.

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