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Иностранцы попытались вывезти из России 225 кг золота

15:10
  • четверг
  • 18 августа 2022

Их планы разрушила российская таможня

225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей пытались вывезти несколько иностранцев из России. Попытку пресекли сотрудники внуковской таможни.

Слитки с серийными номерами и промышленными пробами были обнаружены в чемодане. Чтобы провести ценности, шесть человек разработали целую операцию. Первая группа с грузом прошла на рейс в Ереван, пользуясь тем, что это зона Евразийского экономического союза, а вторая с пустыми чемоданами направилась на самолёт до Дубая. В нейтральной зоне они встретились и обменялись ручной кладью, но пройти дальше им помешали оперативники. Теперь трое иностранцев находятся под стражей, а трое россиян - под подпиской о невыезде.

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Слитки золота
Слитки золота
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