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На Северо-Восточной хорде произошла смертельная авария

15:14
  • четверг
  • 18 августа 2022

Чтобы вытащить пострадавших, пришлось резать кузов

Один человек погиб минувшей ночью в результате аварии на Северо-Восточной хорде. Там на трассе между районами Ховрино и Западное Дегунино перевернулся автомобиль. В салоне оказались зажаты люди. Чтобы вытащить пострадавших, спасатели разрезали кузов.

В результате аварии один человек погиб и один госпитализирован. Для эвакуации машины пришлось вызывать кран. Причины ДТП выясняют, передает "ТВ Центр".

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