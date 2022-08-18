Гидрометцентр назвал сроки улучшения ситуации со смогом в Москве

Ситуация не критичная, считают эксперты

В ближайшие дни, по крайней мере до выходных, ситуация со смогом в Москве улучшится. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт заявил, что ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.

С пятницы погода изменится, станет прохладнее — 25-27 градусов в Москве, а по области — до 23 градусов, отметил Вильфанд. При этом будет облачно с прояснениями.

Синоптик отметил также, что на ситуацию повлияет то, что ведется интенсивное тушение пожаров, но остатки дыма все равно будут давать о себе знать, сообщает "Интерфакс".

Москву застелила дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов в этих условиях быть предельно внимательными и осторожными, не нарушать правила дорожного движения.

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