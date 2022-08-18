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Путин созвонился с президентом Индонезии

13:32
  • четверг
  • 18 августа 2022

Главы государств обсудили продовольственную безопасность

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Стороны обсудили предстоящий саммит G 20, мировую продовольственную безопасность, ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений.

"Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений", - сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днём независимости, который отмечался 17 августа.

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