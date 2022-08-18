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Шойгу поздравил россиян с Днем географа

13:44
  • четверг
  • 18 августа 2022

Министр обороны возглавляет Русское географическое общество

Пятый Фестиваль Русского географического общества, открытие которого приурочено ко Дню Географа, пройдет с 18 августа по 28 августа в московском парке "Зарядье". Глава РГО, министр обороны России Сергей Шойгу поздравил всех с этим событием.

Шойгу пообещал, что "будет невероятно интересно", и пригласил всех желающих посетить фестиваль.

Это праздник для всех, кто является членами Русского географического общества, любит нашу страну и путешествовать, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше, заявил глава РГО.

В программе фестиваля — более 80 лекций знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры, сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу высказался о включении географии в число вступительных испытаний при поступлении в вузы, а в Госдуме предложили ввести обязательные экзамены по географии для учащихся девятых классов.

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