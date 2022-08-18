Во Львове начали делать детские бронежилеты

А также обшивают броней гражданские авто

Львовский оборонный кластер начинает производство детских бронежилетов, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.

"Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую", - цитирует Плехова телеканал "Общественное Львов".

Он добавил, что сейчас в состав кластера входит порядка десяти предприятий. Материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".

Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме. Он добавил, что власти города закупают печи-буржуйки в большом количестве.

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