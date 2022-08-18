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Во Львове начали делать детские бронежилеты

13:33
  • четверг
  • 18 августа 2022

А также обшивают броней гражданские авто

Львовский оборонный кластер начинает производство детских бронежилетов, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.
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"Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую", - цитирует Плехова телеканал "Общественное Львов".

Он добавил, что сейчас в состав кластера входит порядка десяти предприятий. Материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".

Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме. Он добавил, что власти города закупают печи-буржуйки в большом количестве.

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