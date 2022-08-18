В Подмосковье ввели ограничение на посещение лесов

Пожарная обстановка усложнилась

В Московской области ограничили посещение лесов с 19 по 28 августа.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья. Мера введена из-за осложнения пожарной обстановки в лесах.

"Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах <…> Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов! Доступ в леса ограничен", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства региона Георгия Филимонова, только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, семь из которых произошли 16 августа.

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