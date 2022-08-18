Бочкарев: Еще 600 км дорог планируется построить в Москве за 10 лет

Они повысят комфорт жизни в столице

В Москве до 2032 года планируется построить порядка 600 километров дорог.

Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. План разрабатывается на два пятилетних периода: с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы

"Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов", - отметил Бочкарев.

По предварительным оценкам за десять лет предстоит построить около 590 километров улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных переходов.

"Столь масштабные планы развития дорожной сети отвечают планам и перспективам развития Москвы и всей агломерации. Они позволят улучшить транспортную доступность многих районов города, сократят время, затрачиваемое в дороге, а значит, и повысят комфорт жизни в столице", - подчеркнул Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что с 2011 года было построено 1121,3 километра дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"