"Не собираюсь меняться": премьер Финляндии ответила хейтерам после алкогольной вечеринки

В Сети распространились видеозаписи с вечеринки, на которой побывала политик

Финны живут в демократическом обществе, в котором в ходе выборов каждый может определиться, кого из политиков поддержать. Однако высокий государственный пост не означает, что человек должен измениться под влиянием общественного мнения — ответ такого содержания дала критикам премьер-министр Финляндии Санна Марин после того, как в интернете появились видео с вечеринки с участием политика.

На мероприятии Марин веселилась с финскими знаменитостями, после частной квартиры вечеринка перетекла в бары. Некоторые критики подозревают, что помимо алкоголя мероприятие предполагало и употребление наркотиков.

Марин в ответ на обвинения в недостойном премьер-министра поведении указала, что речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях, которые не должны были оказаться достоянием общественности. Политик подтвердила, что пила легкий алкоголь, но отвергла предположения в приеме наркотических веществ.

Премьер заявила, что "танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи". О съемках видео Марин знала, но не предполагала, что кадры появятся в публичном пространстве — результат, по ее собственному признанию, ее раздражает.

Несмотря на недовольство многих соотечественников, Марин заявила, что останется тем же человеком, что и раньше, а также выразила надежду, что финны смогут это принять, сообщает "Интерфакс".

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года, когда ей было 34 года. Женщина оказалась самым молодым руководителем правительства в мире. Санна Марин выросла в очень бедной семье. Ещё учась в школе, девочка пошла работать сначала в пекарню, затем кассиром в универмаг. Это прошлое стало причиной международного скандала: президенту Эстонии пришлось извиняться за резкие высказывания одного из своих министров о прошлом Марин.

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