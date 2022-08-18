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VK будет предупреждать об утечке паролей

13:52
  • четверг
  • 18 августа 2022

Функция уже доступна в социальной сети

Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что площадка предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах.

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"Теперь пользователь ВКонтакте получит уведомление, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утёкших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети ВКонтакте, а в будущем она появится и в других сервисах VK", - говорится в сообщении.

Как отметила директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова, многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах.

"Чтобы обезопасить их, мы создали инструмент, который будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных", - добавила она.

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